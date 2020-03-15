Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T17:40+0300
https://ria.ru/20200315/1568634736.html
Терешкова рассказала, что ее благодарят за "сохранение Путина"
https://cdn22.img.ria.ru/images/151848/66/1518486677_0:0:2863:1610_1036x0_80_0_0_bea2b5c680e40014713d15997dbf12c6.jpg
РИА Новости

Терешкова рассказала, что ее благодарят за "сохранение Путина"

17:40 15.03.2020
51239
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России.
"Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина)", - сказала Терешкова в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Она добавила, что люди помнят, "в каком виде и в каком состоянии он (президент) принял нашу страну, он буквально собирал по частицам".
"Страна стала едина, более того, она (приобрела) огромный авторитет, с ней считаются. У него мощнейший авторитет и это всё идёт на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал", - сказала Терешкова.
Вячеслав Володин
12 марта, 13:50Голосование по поправкам в Конституцию
Володин раскритиковал кампанию против Терешковой
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
2634161377999
Обсудить 238
РоссияВалентина ТерешковаВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Благодарю сердечно за нарушение Конституции, а именно статьи 19, гарантирующей гражданам равные права. Предлагаемое "обнуление" явным образом ставит одного человека в положение, отличающееся от положения других граждан. В этом плане даже снятие ограничения на президентские сроки было бы на порядок "законнее" и честнее.
15 марта, 17:50
iibrovkin
3185112152
Еще и глумится. Ничего, всплывет.
15 марта, 17:42
Юрий Толстый
316620045
Рекомендуем
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Лента новостейМолния