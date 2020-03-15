Терешкова рассказала, что ее благодарят за "сохранение Путина"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации . В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в Конституционный суд России.

"Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина)", - сказала Терешкова в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Она добавила, что люди помнят, "в каком виде и в каком состоянии он (президент) принял нашу страну, он буквально собирал по частицам".

"Страна стала едина, более того, она (приобрела) огромный авторитет, с ней считаются. У него мощнейший авторитет и это всё идёт на то, чтобы с нашей страной считались, а он это сделал", - сказала Терешкова.

Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок Конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.