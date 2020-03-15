Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения, пишет агентство Блумберг по итогом опроса экспертов.

"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть <...> продолжает падать", — пишет агентство.

Так, у трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019-м, в этом году покажет максимальное падение за всю историю. Снижение может оказаться больше уровня почти в миллион баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже в 2,65 миллиона баррелей, как случилось в 1980-м, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса. Более того, некоторые трейдеры считают, что цены на нефть могут скатиться к однозначным значениям, которых не было со времен ценовой войны между Саудовской Аравией Венесуэлой в 1997-1999 годах.

"Такой ситуации со спросом мы не видели никогда в истории", — цитирует агентство слова главного экономиста трейдинговой Trafigura Group Саада Рахима. "Мы увидим крайне резкое снижение спроса", — полагает главный экономист трейдинговой Vitol Group Джованни Серио, которого также цитирует Блумберг.

Goldman Sachs прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на четыре миллиона баррелей в сутки ежемесячно, сообщается в материале. Другие же инвесторы ожидают даже худшего расклада. Так, по оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на десять миллионов баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.