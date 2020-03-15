Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-15T17:46+0300
https://ria.ru/20200315/1568633766.html
Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории

17:23 15.03.2020 (обновлено: 17:46 15.03.2020)
14335
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения, пишет агентство Блумберг по итогом опроса экспертов.
"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это означает снижение спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть <...> продолжает падать", — пишет агентство.
Так, у трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019-м, в этом году покажет максимальное падение за всю историю. Снижение может оказаться больше уровня почти в миллион баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже в 2,65 миллиона баррелей, как случилось в 1980-м, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса. Более того, некоторые трейдеры считают, что цены на нефть могут скатиться к однозначным значениям, которых не было со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997-1999 годах.
"Такой ситуации со спросом мы не видели никогда в истории", — цитирует агентство слова главного экономиста трейдинговой Trafigura Group Саада Рахима. "Мы увидим крайне резкое снижение спроса", — полагает главный экономист трейдинговой Vitol Group Джованни Серио, которого также цитирует Блумберг.
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
15:23Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Goldman Sachs прогнозирует, что с февраля по апрель спрос на нефть будет сокращаться более чем на четыре миллиона баррелей в сутки ежемесячно, сообщается в материале. Другие же инвесторы ожидают даже худшего расклада. Так, по оценкам фонда Andurand, спрос может упасть на десять миллионов баррелей в сутки в первом квартале и даже за его пределами.
В свою очередь, Trafigura также ожидает, что спрос на нефть в скором времени достигнет снижения на десять миллионов баррелей в сутки. Хотя данный прогноз, как отмечает агентство, пока лишь на краткосрочный период, а не квартальный или годовой. При этом консалтинговая IHS Markit прогнозирует снижение спроса на 1,42 миллиона баррелей в среднем по году или даже на 2,8 — в худшем сценарии. А другая консалтинговая компания, FGE, считает, что падение показателя в 2020 году составит 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Монитор с интерактивными онлайн-графиками курса доллара, евро, нефти
12 марта, 14:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
53241523416
Обсудить 10
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьСаудовская АравияВенесуэлаЭкономика
Популярные комментарии
Bloomberg бы лучше за Йеллоустоуном следил. А то про коронавирус тоже говорили, что он никогда-никогда не проснется.
15 марта, 17:29
MYMake Yellowstone Great Again
711005
Рекомендуем
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Терешкова рассказала, что ее благодарят за "сохранение Путина"
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Лента новостейМолния