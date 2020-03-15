Движение поездов между Белоруссией и Литвой приостановили

МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Поезда временно не будут курсировать между Белоруссией и Литвой в связи с решением Вильнюса приостановить железнодорожное пассажирское сообщение из-за коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).
"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Литовской Республикой принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении на сайте БЖД.
В частности, как уточнили в пресс-службе, отменены и временно курсировать не будут: поезд №801/802 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 21 марта; поезда №804/803 и №808/807 Вильнюс-Минск отправлением из Минска и из Вильнюса с 16 марта; поезд №805/806 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 16 марта; поезд №809/810 Минск-Вильнюс отправлением из Минска и из Вильнюса с 27 апреля; беспересадочный вагон Гомель – Калининград в составах поездов №301/359-360/100 отправлением из Гомеля с 5 июня, из Калининграда с 6 июня.
По данным БЖД, международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай: №30/29 Калининград – Москва отправлением из Калининграда с 16 марта, из Москвы с 15 марта; №80/79 Калининград – Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17 марта, из Санкт-Петербурга с 15 марта; №360/359 Калининград - Адлер отправлением из Калининграда с 16 марта, из Адлера с 15 марта; №148/147 Калининград - Москва отправлением из Калининграда с 23 апреля, из Москвы с 24 апреля; №426/425 Калининград - Челябинск отправлением из Калининграда с 25 мая, из Челябинска с 28 мая.
В пресс-службе БЖД обратили внимание, что неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?