Движение поездов между Белоруссией и Литвой приостановили

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Литовской Республикой принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении на сайте БЖД.