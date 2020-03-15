Минобороны Армении опровергло слухи о коронавирусе у военнослужащих

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла в воскресенье слухи о выявлении коронавируса у военнослужащих.

Ранее местный онлайн-ресурс past.am опубликовал новость с заголовком: "Министерство обороны сообщило о 10 заразившихся военнослужащих", не указав страну. Ранее в воскресенье военное ведомство Армении заявило, что речь в заметке шла о министерстве обороны США.

"Распространенная в СМИ информация о том, что в вооруженных силах якобы есть заразившиеся коронавирусом военнослужащие, является лживой", - написала Степанян в Facebook.

По ее словам, случаев коронавируса в армии нет. "Более того, ни один военнослужащий не контактировал ни с инфицированными, ни с находящимися на карантине гражданами", - отметила пресс-секретарь

По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 23 случая нового коронавируса.