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2020-03-15T16:54+0300
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Минобороны Армении опровергло слухи о коронавирусе у военнослужащих
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РИА Новости

Минобороны Армении опровергло слухи о коронавирусе у военнослужащих

16:54 15.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла в воскресенье слухи о выявлении коронавируса у военнослужащих.
Ранее местный онлайн-ресурс past.am опубликовал новость с заголовком: "Министерство обороны сообщило о 10 заразившихся военнослужащих", не указав страну. Ранее в воскресенье военное ведомство Армении заявило, что речь в заметке шла о министерстве обороны США.
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"Распространенная в СМИ информация о том, что в вооруженных силах якобы есть заразившиеся коронавирусом военнослужащие, является лживой", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, случаев коронавируса в армии нет. "Более того, ни один военнослужащий не контактировал ни с инфицированными, ни с находящимися на карантине гражданами", - отметила пресс-секретарь
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 23 случая нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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