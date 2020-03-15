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Число жертв коронавируса в Испании увеличилось за сутки на сто человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Испании увеличилось за сутки на сто человек

16:15 15.03.2020 (обновлено: 21:01 15.03.2020)
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МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Испании приближается к восьми тысячам, умерли 288 человек, сообщает министерство здравоохранения.
За день в Испании число заразившихся COVID-19 увеличилось на две тысячи человек, достигнув 7,7 тысячи. Только в Мадриде зафиксировано 3,5 тысячи новых случаев. Число жертв вируса за сутки увеличилось на сто по всей стране.
В субботу вечером власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМадрид (город)ИспанияВ мире
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