Названа причина госпитализации Арсения Яценюка

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу украинского правительства в обессиленном состоянии привезли в киевскую клинику "Борис". Очевидец рассказал, что Яценюка вели под руки, при этом на лице у него и у его охранника были маски.
По словам пресс-секретаря бывшего премьера, с ним все в порядке. Реакцию на новость о его госпитализации в соцсетях Лапло назвала спекуляциями.
"Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", — написала она в своем фейсбуке.
Она не уточнила, о какой процедуре идет речь.