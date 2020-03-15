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Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
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РИА Новости

Названа причина госпитализации Арсения Яценюка

15:50 15.03.2020
52520
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лапло назвала причину его пребывания в клинике и призвала "не распространять панику".
Ранее СМИ сообщили о том, что экс-главу украинского правительства в обессиленном состоянии привезли в киевскую клинику "Борис". Очевидец рассказал, что Яценюка вели под руки, при этом на лице у него и у его охранника были маски.
По словам пресс-секретаря бывшего премьера, с ним все в порядке. Реакцию на новость о его госпитализации в соцсетях Лапло назвала спекуляциями.
"Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", — написала она в своем фейсбуке.
Она не уточнила, о какой процедуре идет речь.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 23:08
СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
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Ситуация на УкраинеАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Просто грязную морковку съел! ))
15 марта, 15:54
Денис Мaлярчук
39530101
А почему он из США. где "великая медицина" приехал в киевскую поликлиннику? )
15 марта, 15:54
llevone2017
29272001
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