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В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов
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РИА Новости

В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов

15:29 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик в защитной маске
Медик в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медик в защитной маске. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Гражданку Казахстана, заболевшую коронавирусом, привлекают к уголовной ответственности за сокрытие информации о контактировавших с нею лицах, сообщила пресс-служба полиции Алма-Аты.
"Одна из заболевших коронавирусом - гражданка Б. всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, ее деяния подпадают под действие статьи 304 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. Если данное деяние повлечет смерть человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до пяти лет; в случае смерти двух или более лиц - на срок до десяти лет.
К настоящему времени министерство здравоохранения сообщило о восьми случаях коронавируса в Казахстане.
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