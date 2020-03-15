В Казахстане женщину с коронавирусом накажут за сокрытие контактов

Согласно пресс-релизу, ее деяния подпадают под действие статьи 304 Уголовного кодекса "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. Если данное деяние повлечет смерть человека, то виновный может быть лишен свободы на срок до пяти лет; в случае смерти двух или более лиц - на срок до десяти лет.