Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о плюсах низких цен на нефть.
"(Низкие) цены — это, может быть, не очень хорошо для рынка, но, с другой стороны, <...> (они) помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", — рассказал Дюков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что устойчивость к низким ценам, себестоимость добычи в 3,5 доллара за баррель, низкий уровень долга дают все основания "безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен".
"И не только сохранить добычу, но и у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить", — сказал Дюков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля.
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