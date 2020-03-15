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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-15T20:25+0300
https://ria.ru/20200315/1568630125.html
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566821357_0:105:3071:1832_1036x0_80_0_0_89ce1017fffc29d602223eb909518fb0.jpg
РИА Новости

Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть

15:23 15.03.2020 (обновлено: 20:25 15.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о плюсах низких цен на нефть.
"(Низкие) цены — это, может быть, не очень хорошо для рынка, но, с другой стороны, <...> (они) помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", — рассказал Дюков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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Он добавил, что устойчивость к низким ценам, себестоимость добычи в 3,5 доллара за баррель, низкий уровень долга дают все основания "безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен".
"И не только сохранить добычу, но и у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить", — сказал Дюков.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьАлександр ДюковОПЕКГазпром нефтьЭкономика
Популярные комментарии
Так можно порассуждать и о плюсах прихода Гитлера к власти в первой половине двадцатого столетия. Плюсы везде найдутся вопрос в том только уравновешивают они минусы или нет. В данной ситуации очевидно, что нет.
15 марта, 16:24
ssamara578
152400032
Низкие цены на нефть хорошо? Для кого? Компенсировать будут за счёт населения?
15 марта, 15:42
Tatiana Solo
107402032
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