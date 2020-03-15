Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть

Он добавил, что устойчивость к низким ценам, себестоимость добычи в 3,5 доллара за баррель, низкий уровень долга дают все основания "безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен".

"И не только сохранить добычу, но и у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить", — сказал Дюков.