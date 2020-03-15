Папа Римский поблагодарил помогающих заболевшим коронавирусом

ВАТИКАН, 15 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в связи с эпидемией коронавируса в воскресенье вновь выразил свою близость ко всем заболевшим и медицинским работникам, которые лечат больных.

"Вновь выражаю близость ко всем больным и тем, кто их лечит. Как и к многочисленным работникам и волонтерам, помогающим людям, которые не могут выйти из дома, и к тем, кто идет навстречу нуждам самых бедных и бездомных. Большое спасибо за все, что вы делаете в этот сложный момент", - заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди.

Как и неделю назад, когда папа Франциск впервые обратился к верующим не из окна Апостольского дворца Ватикана , а через прямую трансляцию в интернете из папской библиотеки, приветствие понтифика вновь транслировалось информационным порталом Святого престола Vatican News

Папа Римский поблагодарил священнослужителей, которые, по его словам, "думают о тысячах способов быть близкими к народу, чтобы народ не чувствовал себя покинутым". Особую благодарность он выразил священникам североитальянской области Ломбардии, где находится главный очаг нынешней эпидемии, и архиепископу Милана Марио Делпини, который на днях в одиночестве молился Богоматери на крыше Миланского собора.

"Братья и сестры, в эти дни площадь Святого Петра закрыта, поэтому мое приветствие идет непосредственно к вам через средства коммуникации. В ситуации эпидемии, в которой мы находимся более или менее изолированными, мы призваны вновь открыть и углубить ценность причастия, которая объединяет всех членов церкви", - отметил папа Франциск.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что со вторника до 3 апреля Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой будут закрыты в рамках усиления мер против распространения коронавируса.

В субботу пресс-служба уведомила, что вплоть до 12 апреля все воскресные проповеди папы Римского и всеобщие аудиенции в Ватикане будут проходить "без физического присутствия верующих".

Кроме того, префектура Папского дома объявила, что из-за чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области все литургические торжества Страстной недели в Ватикане также будут проходить без участия мирян.