СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве

Личный автомобиль политика подъехал к черному входу медучреждения. По информации портала, Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска.

Как пишет интернет-издание, экс-премьер долго "собирался с силами", чтобы выйти из машины.

До входной двери клиники его вели, поддерживая за руки, сообщил источник "Обозревателя". Охранник Яценюка также был в медицинской маске.