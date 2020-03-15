СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Личный автомобиль политика подъехал к черному входу медучреждения. По информации портала, Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска.
Как пишет интернет-издание, экс-премьер долго "собирался с силами", чтобы выйти из машины.
До входной двери клиники его вели, поддерживая за руки, сообщил источник "Обозревателя". Охранник Яценюка также был в медицинской маске.
С чем связано экстренное обращение бывшего премьер-министра за помощью врачей, пока не известно.