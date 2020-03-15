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СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику
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РИА Новости

СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику

14:34 15.03.2020 (обновлено: 16:18 15.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка доставили в медицинскую клинику "Борис" в Киеве. Об этом сообщил "Обозреватель".
Личный автомобиль политика подъехал к черному входу медучреждения. По информации портала, Яценюк находился в обессиленном состоянии, на лице у него была маска.
Как пишет интернет-издание, экс-премьер долго "собирался с силами", чтобы выйти из машины.
До входной двери клиники его вели, поддерживая за руки, сообщил источник "Обозревателя". Охранник Яценюка также был в медицинской маске.
С чем связано экстренное обращение бывшего премьер-министра за помощью врачей, пока не известно.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
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