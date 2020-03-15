Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T14:31+0300
https://ria.ru/20200315/1568628437.html
Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/39/1507923917_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_ea2e20ec771f270c74e9577ffdd60088.jpg
РИА Новости

Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение

14:31 15.03.2020
1402
© Depositphotos / monkeybusinessСтудент за компьютером
Студент за компьютером
© Depositphotos / monkeybusiness
КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Три вуза Кемеровской области перевели студентов очных отделений на дистанционное обучение из-за ситуации с новым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии. Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находятся девять человек. На данный момент ни у кого из них коронавирусная инфекция не выявлена. Департамент образования и науки Кемеровской области в субботу обратился к руководителям муниципальных органов управления образования и руководителям организаций, подведомственных департаменту, с рекомендацией организовать двухнедельные каникулы или перевести обучение в дистанционный режим.
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
14:10
ВШЭ поможет другим вузам организовать дистанционное обучение студентов
"С 16 по 30 марта студенты-очники переводятся на дистанционное обучение. Спортивные мероприятия, Студвесна, в частности, тоже перенесены пока на неопределенный срок, бассейн "Сибирь" тоже закрыт. Преподаватели, представители кафедр, сотрудники университета приходят в университет, а студенты очной формы обучения – они на дистанционную форму переведены", – рассказали РИА Новости в пресс-службе КемГУ.
Также на дистанционную форму обучения перешли Кузбасский государственный технический университет и Кузбасская сельскохозяйственная государственная академия.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Вчера, 16:29
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
"На основании распоряжения губернатора Кемеровской области-Кузбасса, в связи с реализацией мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 16.03.2020 по 30.03.2020 г. реализация образовательных программ всех уровней будет проводиться в дистанционной форме, лабораторные работы будут проведены в апреле-мае", – говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.
"С 16 марта 2020 года студенты академии будут обучаться дистанционно", – говорится в сообщении врио ректора вуза, размещенном на сайте сельхозакадемии.
Отмечается, что на входе корпусов и в общежитии академии для всех без исключения вводится контроль температуры тела.
Ученики во время урока
14:17
"Домашки" не избежать. В Подмосковье разъяснили порядок работы школ
710011
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыКемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Здание Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве
ВШЭ поможет другим вузам организовать дистанционное обучение студентов
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Девушка за партой в аудитории института
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния