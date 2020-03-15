Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение

КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Три вуза Три вуза Кемеровской области перевели студентов очных отделений на дистанционное обучение из-за ситуации с новым коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в субботу в Кемерово были выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, которые прилетели из Италии . Еще четверо контактных в субботу находились под медицинским наблюдением. В воскресенье стало известно еще о пяти пациентах, общавшихся с контактными. Таким образом, под медицинским наблюдением в Кузбассе находятся девять человек. На данный момент ни у кого из них коронавирусная инфекция не выявлена. Департамент образования и науки Кемеровской области в субботу обратился к руководителям муниципальных органов управления образования и руководителям организаций, подведомственных департаменту, с рекомендацией организовать двухнедельные каникулы или перевести обучение в дистанционный режим.

"С 16 по 30 марта студенты-очники переводятся на дистанционное обучение. Спортивные мероприятия, Студвесна, в частности, тоже перенесены пока на неопределенный срок, бассейн "Сибирь" тоже закрыт. Преподаватели, представители кафедр, сотрудники университета приходят в университет, а студенты очной формы обучения – они на дистанционную форму переведены", – рассказали РИА Новости в пресс-службе КемГУ.

Также на дистанционную форму обучения перешли Кузбасский государственный технический университет и Кузбасская сельскохозяйственная государственная академия.

"На основании распоряжения губернатора Кемеровской области-Кузбасса, в связи с реализацией мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с 16.03.2020 по 30.03.2020 г. реализация образовательных программ всех уровней будет проводиться в дистанционной форме, лабораторные работы будут проведены в апреле-мае", – говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

"С 16 марта 2020 года студенты академии будут обучаться дистанционно", – говорится в сообщении врио ректора вуза, размещенном на сайте сельхозакадемии.