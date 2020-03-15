Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T15:29+0300
https://ria.ru/20200315/1568628203.html
В Саратовской области автобус с иностранцами попал в ДТП
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Саратовской области автобус с иностранцами попал в ДТП

14:25 15.03.2020 (обновлено: 15:29 15.03.2020)
2660
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Частный автобус с 30 гражданами Азербайджана и Казахстана попал в ДТП на трассе в Саратовской области, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
"По предварительным данным, водитель частного, не рейсового автобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Пострадавших нет. На место оперативно выдвинулись представители администрации Ивантеевского района, спасатели областной службы спасения и все остальные заинтересованные структуры, включая ГИБДД. После ремонта на дороге своими силами продолжили движение самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
"В салоне находились 28 пассажиров и два водителя, все они граждане Азербайджана и Казахстана", - добавил он, уточнив, что детей в автобусе не было.
По его словам, автобус следовал из Баку через Дагестан в Самару.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло в 8.10 (7.10 мск) на 117-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
"Водитель 1991 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, следовавшим по маршруту Баку - Самара - Баку, в автобусе находились 28 пассажиров, в пути следования допустил столкновение с фурой Scania под управлением водителя 1976 года рождения. В результате столкновения никто из пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
Автомобили скорой помощи
10:09
На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом
800002
Обсудить 0
Саратовская областьАзербайджанКазахстанПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Под Иркутском арестовали обвиняемого в убийстве ребенка
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Автомобиль Следственного комитета РФ
Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Вид на площадь Независимости в Киеве
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
Лента новостейМолния