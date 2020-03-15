В Саратовской области автобус с иностранцами попал в ДТП

САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Частный автобус с 30 гражданами Частный автобус с 30 гражданами Азербайджана Казахстана попал в ДТП на трассе в Саратовской области , в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

"По предварительным данным, водитель частного, не рейсового автобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Пострадавших нет. На место оперативно выдвинулись представители администрации Ивантеевского района, спасатели областной службы спасения и все остальные заинтересованные структуры, включая ГИБДД. После ремонта на дороге своими силами продолжили движение самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

"В салоне находились 28 пассажиров и два водителя, все они граждане Азербайджана и Казахстана", - добавил он, уточнив, что детей в автобусе не было.

По его словам, автобус следовал из Баку через Дагестан в Самару.

Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло в 8.10 (7.10 мск) на 117-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.