ВШЭ поможет другим вузам организовать дистанционное обучение студентов

На платформе размещено 72 курса ВШЭ. Главное отличие от глобальных платформ в том, что у вузов есть возможность видеть статистику по своим студентам в личном кабинете и понимать, кто на какой курс зачислен, сколько человек начали учиться, сколько и с каким результатом сдали тесты. На данный момент этим функционалом уже пользуется 31 вуз-партнер ВШЭ.