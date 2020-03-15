ВШЭ поможет другим вузам организовать дистанционное обучение студентов

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Высшая школа экономики поможет другим вузам, объявившим карантин, организовать дистанционное обучение для студентов, сообщила пресс-служба вуза.
В пятницу ВШЭ разрешила своим российским студентам для профилактики коронавируса перейти на дистанционную форму обучения. Ранее вуз перевел на дистанционное обучение своих студентов, находящихся в Китае, а также временно запретил зарубежные командировки своим сотрудникам.
"Высшая школа экономики предлагает вузам, объявившим карантин, использовать платформу оnline.hse.ru для организации дистанционного обучения студентов", - говорится в сообщении.
На платформе размещено 72 курса ВШЭ. Главное отличие от глобальных платформ в том, что у вузов есть возможность видеть статистику по своим студентам в личном кабинете и понимать, кто на какой курс зачислен, сколько человек начали учиться, сколько и с каким результатом сдали тесты. На данный момент этим функционалом уже пользуется 31 вуз-партнер ВШЭ.
"В сложных условиях, которые возникли из-за коронавируса, ВШЭ чувствует свою социальную ответственность и предлагает вузам из всех регионов бесплатно воспользоваться уже отработанными технологиями для организации дистанционного обучения студентов", - добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.