МИД Казахстана заявил, что режим ЧП не помешает возвращению граждан

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Вводимый с понедельника в Казахстане режим чрезвычайного положения не закрывает возможность для казахстанцев, находящихся за границей, вернуться на родину, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье подписал указ о введении на всей территории страны с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Указом, в частности, предписывается установить ограничения на въезд на территорию страны, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД.
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"Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств", - отметил он в распространенном комментарии.