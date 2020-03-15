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2020-03-15T13:13+0300
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Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды
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РИА Новости

Врач рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

12:42 15.03.2020 (обновлено: 13:13 15.03.2020)
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды.
По его словам, людям, у которых при переменах погоды понижается давление, надо выпить крепкий сладкий кофе или несколько таблеток кофеина, а также некоторое время полежать с приподнятыми ногами. Тем, чье давление повышается, врач порекомендовал соблюдать привычный режим и внимательно следить за питанием.
Лильин предупредил, что в некоторых случаях сильная метеозависимость может стать причиной серьезных заболеваний.

"Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов", — отметил он в комментарии Ura.ru.

При сохранении плохого самочувствия специалист посоветовал обратиться к врачу.
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