Администрация президента Казахстана приостановит прием граждан

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Общественная приемная администрации президента Общественная приемная администрации президента Казахстана приостанавливает с 16 марта прием граждан в качестве превентивной меры против распространения коронавируса, говорится в сообщении фронт-офиса в Telegram.

"С целью принятия превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, фронт-офис администрации президента сообщает о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее записанные на прием граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике.