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Друзья заявили о пропаже бывшего китайского магната Рен Чжицяна
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РИА Новости

Друзья заявили о пропаже бывшего китайского магната Рен Чжицяна

10:53 15.03.2020
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© AFP 2020 / Greg BakerВид на город Пекин
Вид на город Пекин
© AFP 2020 / Greg Baker
Вид на город Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Друзья бывшего китайского магната Рен Чжицяна, раскритиковавшего председателя КНР Си Цзиньпина, заявили о его пропаже, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на них.
Ранее Рен Чжицян в статье раскритиковал Си Цзиньпина за его выступление в прошлом месяце, посвященное усилиям правительства КНР по борьбе с коронавирусом.
"Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян – публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее", - заявила агентству его близкая подруга.
Друзья Рен Чжицяна, который ранее был членом Коммунистической партии Китая и строительным магнатом, сообщили, что им не удается с ним связаться с 12 марта.
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