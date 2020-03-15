Друзья заявили о пропаже бывшего китайского магната Рен Чжицяна

Ранее Рен Чжицян в статье раскритиковал Си Цзиньпина за его выступление в прошлом месяце, посвященное усилиям правительства КНР по борьбе с коронавирусом.

"Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян – публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее", - заявила агентству его близкая подруга.