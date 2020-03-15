Друзья заявили о пропаже бывшего китайского магната Рен Чжицяна

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Друзья бывшего китайского магната Рен Чжицяна, раскритиковавшего председателя КНР Си Цзиньпина, заявили о его пропаже, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на них.
Ранее Рен Чжицян в статье раскритиковал Си Цзиньпина за его выступление в прошлом месяце, посвященное усилиям правительства КНР по борьбе с коронавирусом.
"Многие из наших друзей ищут его. Рен Чжицян – публичный человек, и о его исчезновении широко известно. Органы, ответственные за это, должны сделать разумное и юридическое разъяснение как можно скорее", - заявила агентству его близкая подруга.
Друзья Рен Чжицяна, который ранее был членом Коммунистической партии Китая и строительным магнатом, сообщили, что им не удается с ним связаться с 12 марта.