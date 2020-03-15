Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан. Архивное фото

Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан

© AP Photo / Gregorio Borgia Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Недельные торжественные службы в Недельные торжественные службы в Ватикане в честь Пасхи пройдут в этом году без присутствия верующих, чтобы предотвратить распространение коронавируса , сообщила префектура папского дома.

"Префектура папского дома объявляет, что из-за нынешней чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", - говорится в сообщении.

Ранее служба печати Святого престола информировала, что Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрыты для туристов в рамках усиления мер против коронавируса. Кроме того, прекратили работу почтовое отделение на площади Святого Петра, два книжных магазина ватиканского издательства и фотослужба ежедневной газеты L"Osservatore Romano, где паломники могли приобрести фотографии с папских аудиенций, а также магазин одежды и столовая для служащих города-государства.

Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля, если со стороны властей не поступит иных указаний.

На прошлой неделе глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам о первом случае заражения коронавирусом в Ватикане. Позднее пресс-служба Папской академии жизни уточнила, что положительный результат дал тест на COVID-19, сделанный одному из участников мероприятий 26-28 февраля, которые были организованы этой структурой Римской курии. По информации СМИ, еще несколько человек в городе-государстве в целях предосторожности были помещены в карантин, хотя сделанные им тесты дали отрицательный результат.