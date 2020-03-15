Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-15T10:30+0300
https://ria.ru/20200315/1568622392.html
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
https://cdn22.img.ria.ru/images/139853/11/1398531102_0:322:2000:1447_1036x0_80_0_0_0d84b76719f4c13e702c6870f6f30c0c.jpg
РИА Новости

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих

10:30 15.03.2020
851
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Недельные торжественные службы в Ватикане в честь Пасхи пройдут в этом году без присутствия верующих, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщила префектура папского дома.
"Префектура папского дома объявляет, что из-за нынешней чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", - говорится в сообщении.
Богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Вчера, 15:03Религия и мировоззрение
РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса
Ранее служба печати Святого престола информировала, что Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрыты для туристов в рамках усиления мер против коронавируса. Кроме того, прекратили работу почтовое отделение на площади Святого Петра, два книжных магазина ватиканского издательства и фотослужба ежедневной газеты L"Osservatore Romano, где паломники могли приобрести фотографии с папских аудиенций, а также магазин одежды и столовая для служащих города-государства.
Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля, если со стороны властей не поступит иных указаний.
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
3 марта, 15:42Религия и мировоззрение
В РПЦ посоветовали людям с простудой не ходить на службы
На прошлой неделе глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам о первом случае заражения коронавирусом в Ватикане. Позднее пресс-служба Папской академии жизни уточнила, что положительный результат дал тест на COVID-19, сделанный одному из участников мероприятий 26-28 февраля, которые были организованы этой структурой Римской курии. По информации СМИ, еще несколько человек в городе-государстве в целях предосторожности были помещены в карантин, хотя сделанные им тесты дали отрицательный результат.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:69203
Вчера, 10:09
941111
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеВатиканВ мире
Рекомендуем
Богослужение в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Итальянская Ломбардия испытывает недостаток мест в реанимации
Православный храм в Греции
Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения
Тестирование на коронавирус
В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
Поезд
РЖД сообщили об отмене поездов между Россией и Латвией
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
СМИ: обессиленного Яценюка в маске привезли в киевскую клинику
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск за неделю потерял 5,5 миллиарда долларов
Прибытие поезда Киев-Москва на Киевский вокзал
РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют город Тэгу
Южная Корея объявила четыре города зонами бедствия из-за коронавируса
Люди в масках в США
Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2,5 тысячи
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg предупредил о крупнейшем падении спроса на нефть в истории
Вид на город Пекин
Друзья заявили о пропаже бывшего китайского магната Рен Чжицяна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния