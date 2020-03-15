В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане, общее число заболевших выросло до восьми, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
По состоянию на вечер субботы министерство здравоохранения Казахстана сообщало о шести случаях коронавируса в Казахстане.
"Сегодня утром было зарегистрировано два новых пациента… В целом на сегодняшний день зарегистрировано восемь пациентов", - сказал Биртанов на пресс-конференции в Нур-Султане.
По его словам, положительные результаты показали тесты женщины 1959 года рождения – супруги ранее заболевшего пациента, прибывшего из Москвы, а также мужчины 1995 года рождения, прилетевшего из Сеула.