В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло восьми человек

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Два новых случая заболевания Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане , общее число заболевших выросло до восьми, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По состоянию на вечер субботы министерство здравоохранения Казахстана сообщало о шести случаях коронавируса в Казахстане.

"Сегодня утром было зарегистрировано два новых пациента… В целом на сегодняшний день зарегистрировано восемь пациентов", - сказал Биртанов на пресс-конференции в Нур-Султане.