Южная Корея объявила четыре города зонами бедствия из-за коронавируса

СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Президент Южной Кореи Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил в воскресенье город Тэгу и некоторые регионы прилегающей к нему провинции Кёнсан-Пукто особыми зонами бедствия из-за коронавируса , чтобы обеспечить дополнительную поддержку, сообщила президентская администрация.

"Президент Мун Чжэ Ин сегодня в 14.10 (08.10) объявил регионы Тэгу и часть регионов Кёнсан-Пукто особыми зонами бедствия", - сказал журналистам представитель президентской администрации Кан Мин Сок.

Южнокорейский президент принял такие меры по рекомендации премьер-министра Чон Се Гюна после соответствующего заседания правительства. В Кёнсан-Пукто особыми зонами бедствия объявлены города Кёнсан, Чхондо и Понхва.

Около 88% всех случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее зарегистрированы в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Ранее два эти региона, включая город Кёнсан, были объявлены территориями особого эпидемиологического контроля.

Как отмечает агентство Рёнхап, объявление особых зон бедствия позволит правительству выделить государственные средства для покрытия 50% расходов на восстановление в пострадавших регионах. Этот шаг также позволит людям получить финансовую поддержку от государства, освобождение от уплаты коммунальных платежей и сборов за государственное медицинское страхование. Это первый случай, когда Южная Корея обозначила определенный район как особую зону бедствия из-за инфекционного заболевания, а не стихийных бедствий.