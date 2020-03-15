В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 30 нарушениях режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены 128 мин и снарядов калибром 82, 120, 122 и 152 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались десять населенных пунктов.