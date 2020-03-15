В ДНР заявили о 34 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 34 раза нарушили перемирие в Донбассе, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 30 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 34 раза ... Пострадавший в результате обстрела мирный житель скончался от полученных тяжёлых ранений", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены 128 мин и снарядов калибром 82, 120, 122 и 152 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. Повреждения получили восемь домов, в зоне обстрела оказались десять населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.