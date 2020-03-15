В Узбекистане выявили контактировавших с заболевшей коронавирусом

ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Граждан России на борту авиарейса из Парижа в Ташкент, где был зафиксирован случай заболевания коронавирусом COVID-19 у гражданки Узбекистана, не было, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса в Узбекистане.
Ранее агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики сообщило, что 15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19. Рейс состоялся 11 марта, с 14 марта Узбекистан приостановил авиасообщение с Францией.
"Будут изолированы в карантине 48 пассажиров и девять членов экипажа рейса Uzbekistan Airways из Парижа в Ташкент, на котором прибыла инфицированная гражданка Узбекистана. Среди пассажиров граждан России нет", - сказал представитель штаба. По его словам, на борту было четверо граждан Франции, по одному гражданину Бразилии и Италии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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