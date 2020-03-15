Диетологи развенчали мифы о заменителях сахара

По словам создателя проекта SinAzucar.org Антонио Родригеса, большинство разрешенных сахарозаменителей безопасны, если использовать их умеренно и для постепенного отказа от сахара. При этом, чтобы похудеть, важно не заменять сладости на подсластители, а придерживаться диеты.

Диетологи замечают, что полностью отказаться от сахара сложно, но переход на подсластители может постепенно привести к желаемой цели, если контролировать их потребление и следить за рационом. Эксперты предупредили, что с употреблением сахарозаменителей может возникнуть так называемый гало-эффект, когда людям кажется, что еда с малым количеством калорий полезнее, поэтому они перестают себя в ней ограничивать.