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Диетологи развенчали мифы о заменителях сахара
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РИА Новости

Диетологи развенчали мифы о заменителях сахара

09:47 15.03.2020 (обновлено: 14:42 15.03.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Использование "низкокалорийных" сахарозаменителей вместо сахара не способствует похудению, считают испанские диетологи.
По словам создателя проекта SinAzucar.org Антонио Родригеса, большинство разрешенных сахарозаменителей безопасны, если использовать их умеренно и для постепенного отказа от сахара. При этом, чтобы похудеть, важно не заменять сладости на подсластители, а придерживаться диеты.

"Лучший способ подсластить свой йогурт или кашу — это добавить фрукты, например бананы", — приводит газета ABC слова другого эксперта, диетолога Мигеля Лопеса Морено.

Известные варианты заменителей сахара — сахарин, цикламат, аспартам, сукралоза, асцесульфам К, стевия. Лопес Морено отмечает, что все они получаются в результате различных химических реакций. Стевия считается самым "натуральным" подсластителем из-за своего растительного происхождения, однако и ее получают путем выделения гликозидов стевиола, поэтому и здесь не обошлось без химии.
Диетологи замечают, что полностью отказаться от сахара сложно, но переход на подсластители может постепенно привести к желаемой цели, если контролировать их потребление и следить за рационом. Эксперты предупредили, что с употреблением сахарозаменителей может возникнуть так называемый гало-эффект, когда людям кажется, что еда с малым количеством калорий полезнее, поэтому они перестают себя в ней ограничивать.
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заменители сахараСахарЗдоровьеИспаниядиетаПитаниепродуктыВ мире
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