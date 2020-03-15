"Нахамил и уехал": украинские журналисты пожаловались на Порошенко

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.
Как отмечают сотрудники СМИ, на все попытки их корреспондента узнать, почему бывший украинский лидер пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем уезжал из страны, Порошенко ответил фразой "до свидания". При этом его охранники во время видеосъемки толкали представителей прессы и заявляли, что улица — "охраняемая территория".
"На вопросы "Страны" отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе", — написали журналисты в своем Telegram-канале.