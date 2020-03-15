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2020-03-15T14:53+0300
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"Нахамил и уехал": украинские журналисты пожаловались на Порошенко
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РИА Новости

"Нахамил и уехал": украинские журналисты пожаловались на Порошенко

09:19 15.03.2020 (обновлено: 14:53 15.03.2020)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Журналисты украинского издания "Страна.ua" возмутились поведением экс-президента Украины Петра Порошенко после возвращения в страну.
Как отмечают сотрудники СМИ, на все попытки их корреспондента узнать, почему бывший украинский лидер пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем уезжал из страны, Порошенко ответил фразой "до свидания". При этом его охранники во время видеосъемки толкали представителей прессы и заявляли, что улица — "охраняемая территория".

"На вопросы "Страны" отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе", — написали журналисты в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Леонид Кравчук
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Популярные комментарии
Да он поддатый, не успел вернутся а ему уже агрессоры везде мерещатся.. Впрочем как всегда..
15 марта, 10:03
maks.chuprin.87
70300000
Ему сказали, что нахал, а он им ухом помахал.
15 марта, 09:41
ЛКЛысый Кучерявый
1440003
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