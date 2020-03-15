"Нахамил и уехал": украинские журналисты пожаловались на Порошенко

Как отмечают сотрудники СМИ, на все попытки их корреспондента узнать, почему бывший украинский лидер пропустил допрос в Госбюро расследований и зачем уезжал из страны, Порошенко ответил фразой "до свидания". При этом его охранники во время видеосъемки толкали представителей прессы и заявляли, что улица — "охраняемая территория".