"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оперная певица Любовь Казарновская, входившая в жюри музыкального шоу "Призрак оперы", в котором звезды эстрады выступают в оперном репертуаре, оценила вокальные данные российских артистов.
По ее словам, наибольший успех в этом жанре имел Филипп Киркоров, у которого были "очень хорошие попадания". Казарновская также отметила Диму Билана, который исполнял старинные арии и тем самым привел певицу в "совершенный восторг".
Артистка рассказала, что выступления Полины Гагариной и Валерии в оперном жанре не убедили ее, однако певицы блистательно выступили в романсе.
"Я была и лояльна, и строга, но я не говорила и половины того, что мы должны были говорить. В оперном репертуаре надо было разбомбить всех, почти всех", — рассказала Казарновская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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