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2020-03-15T13:35+0300
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"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
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РИА Новости

"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд

09:09 15.03.2020 (обновлено: 13:35 15.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОперная певица Любовь Казарновская
Оперная певица Любовь Казарновская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оперная певица Любовь Казарновская, входившая в жюри музыкального шоу "Призрак оперы", в котором звезды эстрады выступают в оперном репертуаре, оценила вокальные данные российских артистов.
По ее словам, наибольший успех в этом жанре имел Филипп Киркоров, у которого были "очень хорошие попадания". Казарновская также отметила Диму Билана, который исполнял старинные арии и тем самым привел певицу в "совершенный восторг".
Артистка рассказала, что выступления Полины Гагариной и Валерии в оперном жанре не убедили ее, однако певицы блистательно выступили в романсе.
"Я была и лояльна, и строга, но я не говорила и половины того, что мы должны были говорить. В оперном репертуаре надо было разбомбить всех, почти всех", — рассказала Казарновская в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
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КультураНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)Любовь КазарновскаяФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)
Популярные комментарии
современных эстрадников не просто разбомбить, но и закопать и известью присыпать.
15 марта, 10:37
Артем Окунев
11580020
Двуличная, с низкой музыкальной ответственностью....
15 марта, 10:05
Валерий Камаев
235113061
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