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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-15T09:41+0300
https://ria.ru/20200315/1568620771.html
Российские военные прибыли на место патрулирования в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российские военные прибыли на место патрулирования в Идлибе

08:55 15.03.2020 (обновлено: 09:41 15.03.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российские военные в Сирии. Архивное фото
САРАКИБ (Сирия), 15 мар — РИА Новости. Взвод российской военной полиции прибыл к месту начала совместного патрулирования с Турцией на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
Встреча военнослужащих двух стран запланирована на западной окраине города Саракиб.
Патруль стартует по трассе М-4 от населенного пункта Трумба (два километра западнее Саракиба). Для обеспечения движения создан коридор безопасности шириной по шесть километров севернее и южнее трассы.
Совместное патрулирование должно не только обеспечить безопасность передвижения мирных граждан по важной для Сирии трассе М4 (Латакия — Алеппо), но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе.
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В Москве 5 марта прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы, а также договорились о совместном патрулировании трассы М4. Предполагается, что со временем движение автомобилей простых граждан по ней возобновится.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что российско-турецкие договоренности должны привести к постоянному прекращению огня в Сирии.
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Война в СирииРоссияАнтониу ГутеррешХулуси АкарИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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