Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар - РИА Новости. Власти Индии эвакуировали 452 человека из Ирана и Италии из-за вспышки коронавируса, сообщили в МИД страны.
В свою очередь государственный министр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран рассказал в Twitter об эвакуации 218 индийцев из Италии, включая 211 студентов из Милана, они уже приземлились в Дели. "Все будут помещены на карантин на 14 дней. Правительство Индии стремится протянуть руку помощи индийцам, попавшим в беду, где бы они ни находились", - написал он.
Согласно последним данным правительства Индии, в стране отмечено 84 случая заражения коронавирусом, 10 человек выздоровели и выписаны из госпиталей. Накануне министерство внутренних дел Индии распорядилось считать пандемию COVID-19 бедствием, чтобы иметь возможность помогать в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия.
Власти Индии в среду вечером сообщили, что в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля. Эти меры выступают в действие 13 марта с 12.00 GMT (15.00 мск) в пунктах отправления.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса