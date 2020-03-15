Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T09:04+0300
https://ria.ru/20200315/1568619618.html
Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
https://cdn23.img.ria.ru/images/149774/53/1497745307_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_4e20febf69213c675350227d1ff9a4be.jpg
РИА Новости

Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

05:20 15.03.2020 (обновлено: 09:04 15.03.2020)
13283
© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Казахстане
Сотрудник полиции в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Житель Алма-Аты, имитировавший кашель в метро Алма-Аты и снимавший эти розыгрыши на видео, арестован на 10 суток по статье "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба полиции города.
Снятые в разгар пандемии коронавируса ролики 23-летний алмаатинец опубликовал в социальных сетях, где они привлекли внимание полиции.
"Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, слова которой приводятся в пресс-релизе.
По ее данным, решением специализированного межрайонного административного суда города пранкер был арестован на 10 суток.
Перед началом судебного процесса он публично принёс свои извинения гражданам.
К настоящему времени министерство здравоохранения Казахстана выявило шесть случаев коронавируса в Казахстане, в том числе четыре в Алма-Ате и два – в Нур-Султане. Все заболевшие прибыли из-за рубежа – Германии, Италии, Польши, России.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
9680313
Обсудить 6
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКазахстанВ мире
Популярные комментарии
В русскоязычных изданиях писать нужно именно так, даже если ваши друзья-казахи обижаются и настаивают на варианте Алматы.
15 марта, 06:36
Сергей Волкодав
1020001
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Машина скорой помощи в Испании
Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Участок границы Нусайбин – Камышлы
Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
19:55Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
19:51В Москве появится новое оборудование для диагностики коронавируса
19:50Украина вводит ограничения в пунктах пропуска, заявили в ДНР
19:38Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
19:31В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния