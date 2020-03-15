Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

"Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, слова которой приводятся в пресс-релизе.