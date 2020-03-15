Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Житель Алма-Аты, имитировавший кашель в метро Алма-Аты и снимавший эти розыгрыши на видео, арестован на 10 суток по статье "мелкое хулиганство", сообщила пресс-служба полиции города.
Снятые в разгар пандемии коронавируса ролики 23-летний алмаатинец опубликовал в социальных сетях, где они привлекли внимание полиции.
"Сейчас на волне и без того непростой ситуации действия гражданина Х. - кощунство. Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечён сотрудниками полиции к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, слова которой приводятся в пресс-релизе.
По ее данным, решением специализированного межрайонного административного суда города пранкер был арестован на 10 суток.
Перед началом судебного процесса он публично принёс свои извинения гражданам.
К настоящему времени министерство здравоохранения Казахстана выявило шесть случаев коронавируса в Казахстане, в том числе четыре в Алма-Ате и два – в Нур-Султане. Все заболевшие прибыли из-за рубежа – Германии, Италии, Польши, России.
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