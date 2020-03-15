Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день

СЕУЛ, 15 мар - РИА Новости. Суточный прирост зараженных коронавирусом в Южной Корее впервые более чем за три недели, с 21 февраля, составил менее 100 человек в день, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
При этом число выздоровевших пациентов за сутки уже три дня подряд превышает ежедневное количество новых зараженных, что показывает положительный тренд. За последние сутки выздоровели 120 человек, общее число выписанных пациентов составляет 834.
Сильный спад новых зараженных наблюдается в провинции Кёнсан-Пукто, которая была вторым по величине очагом COVID-19 в Южной Корее и объявлена регионом особого эпидемиологического контроля наряду с городом Тэгу. В Кёнсан-Пукто уже четыре дня суточный прирост зараженных составляет менее 10 человек, за последние сутки зарегистрированы всего четыре новых случая.
Большинство новых пациентов по-прежнему регистрируют в Тэгу, но стабильный прирост в последние дни показывает Сеул и центральная провинция Кёнгидо, после того, как в столице был обнаружен случай группового заражения среди работников колл-центра в одном из высотных зданий. Там заразились уже более 115 человек. В самом колл-центре работали более 500 человек.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 247, в Тэгу – 6031 человек, 1157 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 211 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 106 случаев. По меньшей мере около 5 тысяч (62%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи. Всего же с коллективными заражениями в стране связан 81% случаев.
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