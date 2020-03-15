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Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
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РИА Новости

Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее

04:30 15.03.2020
106218
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
СЕУЛ, 15 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 120 вылечились, трое скончались, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Таким образом общее число зараженных выросло до 8162 человека, погибших - 75.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев 41 обнаружен в городе Тэгу, 9 в Сеуле, еще 11 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 75, выписаны из больниц 834 человека. Анализы еще 16 272 человек в работе.
Ранее сообщалось о 72 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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