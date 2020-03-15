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РИА Наука
2020-03-15T05:13+0300
https://ria.ru/20200315/1568619032.html
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
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РИА Новости

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"

03:47 15.03.2020 (обновлено: 05:13 15.03.2020)
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© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина
© Фото : НПО имени Лавочкина
Космическая обсерватория "Спектр-УФ" в цехе НПО имени Лавочкина. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полтора десятка научных коллективов из разных стран выразили желание участвовать в научной программе российской космической ультрафиолетовой обсерватории "Спектр-УФ", рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов на заседании Совета РАН по космосу.
"Собрано 14 заявок из разных стран на пока ещё не существующую обсерваторию. Это заявки, которые требуют проведения длительных подготовительных наблюдений на наземных телескопах", - сказал он.
Шустов пояснил, что к моменту запуска обсерватории эти наблюдения станут хорошей основой для проведения исследований космических объектов.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, кометы.
Главный инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Испания должна поставить приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный.
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
6 марта, 10:37
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РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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