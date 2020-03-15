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Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом
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РИА Новости

Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

02:19 15.03.2020 (обновлено: 03:11 15.03.2020)
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МАДРИД/МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Супруга испанского премьера Педро Санчеса, Бегонья Гомес заразилась коронавирусом - тест дал положительный результат, сообщила пресс-служба испанского правительства.
Состояние как премьера, так и его супруги оценивается как хорошее, оба находятся в резиденции главы кабинета.
"Анализы, сделанные несколько часов назад в Монклоа (резиденция премьера) людям, которые близки к председателю правительства, показали положительный результат у его супруги Бегоньи Гомес. Как госпожа Гомес, так и председатель правительства чувствуют себя хорошо, оба находятся в Монклоа и следуют указаниям превентивных мер санитарных служб", - заявили в пресс-службе.
Ранее коронавирус был обнаружен у двух членов кабинета министров Испании – министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса.
На карантине находится королева Летисия, которая недавно присутствовала на мероприятии с участием Монтеро.
Степень распространения коронавируса в Испании растет стремительными темпами. Общее число зараженных увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи, из них почти три тысячи в Мадриде. Число жертв превысило 180 человек, из них 133 в столице. Испания занимает второе место в Европе по числу заразившихся и жертв после Италии.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПедро СанчесИспанияВ мире
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