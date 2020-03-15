Супруга испанского премьера заразилась коронавирусом

"Анализы, сделанные несколько часов назад в Монклоа (резиденция премьера) людям, которые близки к председателю правительства, показали положительный результат у его супруги Бегоньи Гомес. Как госпожа Гомес, так и председатель правительства чувствуют себя хорошо, оба находятся в Монклоа и следуют указаниям превентивных мер санитарных служб", - заявили в пресс-службе.