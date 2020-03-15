В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

Как ранее рассказали РИА Новости в дипмиссии, в связи с акцией у здания выставили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что "сделают обход" здания для оценки возможных последствий акции.

Украинские радикалы регулярно проводят акции против российских учреждений в стране. Так, в июне 2014 года националисты забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. Аналогичное нападение произошло в 2016-м. В феврале 2018-го националисты атаковали здание Россотрудничества, а в мае того же года в Киеве напали на главу этого учреждения Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.