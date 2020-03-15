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https://ria.ru/20200315/1568618257.html
В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы
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РИА Новости

В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

01:36 15.03.2020 (обновлено: 10:04 15.03.2020)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Кроме того, радикалы, по данным издания Strana.ua, порвали российский флаг.
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
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Как ранее рассказали РИА Новости в дипмиссии, в связи с акцией у здания выставили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что "сделают обход" здания для оценки возможных последствий акции.
Украинские радикалы регулярно проводят акции против российских учреждений в стране. Так, в июне 2014 года националисты забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. Аналогичное нападение произошло в 2016-м. В феврале 2018-го националисты атаковали здание Россотрудничества, а в мае того же года в Киеве напали на главу этого учреждения Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.
МИД России неоднократно выражал протест в связи нападениями украинских радикалов на диппредставительства страны и требовал привлечь виновных к ответственности.
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РоссияСитуация на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевВ мире
Популярные комментарии
И никто этих радикалов не останавливает. Никто их не осуждает. Так что Прилепин напрасно надеется , что на Украине есть те , кто хочет быть с Россией. Надо полностью прекратить с ними всякие отношения и просто забыть о них.
15 марта, 01:47
Филя Ром
266314118
Они бы в Крыму такими храбрыми были шесть лет назад.
15 марта, 02:06
nnemetsms
166174038
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