В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко "Дню добровольца". Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Кроме того, радикалы, по данным издания Strana.ua, порвали российский флаг.
Как ранее рассказали РИА Новости в дипмиссии, в связи с акцией у здания выставили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что "сделают обход" здания для оценки возможных последствий акции.
Украинские радикалы регулярно проводят акции против российских учреждений в стране. Так, в июне 2014 года националисты забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. Аналогичное нападение произошло в 2016-м. В феврале 2018-го националисты атаковали здание Россотрудничества, а в мае того же года в Киеве напали на главу этого учреждения Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.
МИД России неоднократно выражал протест в связи нападениями украинских радикалов на диппредставительства страны и требовал привлечь виновных к ответственности.
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