В пермских школах с 16 марта ввели свободное посещение

"Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе", — сообщила министр образования края Раиса Кассина.