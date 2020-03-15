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В пермских школах с 16 марта ввели свободное посещение
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РИА Новости

В пермских школах с 16 марта ввели свободное посещение

01:31 15.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель одной из школ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Свободное посещение школ вводится в Пермском крае с 16 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях региона, сообщила в своем Instagram-аккаунте министр образования края Раиса Кассина.
"Начиная со следующей недели, каждый родитель вправе сам принять решение: продолжить обучение ребенка непосредственно в школе или же перевести его на дистанционную форму обучения. Все школы края могут выстроить работу таким образом, чтобы это не сказалось на образовательном процессе", — сообщила министр образования края Раиса Кассина.
Она добавила, что учебные заведения обеспечены средствами для организации обучения в онлайн-форматах.
В Пермском крае вчера был зарегистрирован первый заболевший коронавирусной инфекцией. Пермяк 10 марта вернулся из Франции. С 12 марта мужчина находится в изолированной палате. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
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