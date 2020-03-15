Власти Испании гарантировали стабильные поставки продовольствия

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Власти Власти Испании обещают обеспечить стабильные поставки продовольствия после введения в стране жестких ограничительных мер на передвижение на фоне пандемии коронавируса , сообщил премьер Педро Санчес

В субботу в Испании на 15 дней был введен режим повышенной готовности. Людям разрешено смогут передвигаться по улицам только для того, чтобы приобрести продукты, фармацевтическую продукцию и предметы первой необходимости. В стране будут закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, а также магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости будут закрыты.

"Будет приостановлена вся розничная торговля, кроме как продуктами питания, медицинскими товарами, табачными изделиями, электронной техникой, прессой, товарами для домашних животных, парикмахерские, прачечные… Присутствие (продавцов) в этих помещениях крайне необходимо", - пояснил глава кабинета. Основная задача – избегать скопления людей, продавцы и покупатели должны находиться в метре друг от друга.

Он пообещал, что "правительство Испании гарантирует поставки продовольствия".

Все силы правопорядка в стране (то есть включая каталонские Mossos d'Esquadra, баскские Ertzaintza и местную полицию) отныне подчиняются МВД. В случае необходимости власти могут привлекать вооруженные силы.

В области образования продолжают быть закрытыми все школы и университеты, ведение обучения будет проходить в режиме он-лайн.

Правительство также приняло меры, направленные на поддержку здравоохранения, при этом управление секторов останется за региональными властями. "Для обеспечения поставок министр здравоохранения сможет давать необходимые приказы для наполнения рынка, может давать личные указания, обязательные к исполнению", - пояснил премьер.

В два раза сокращается передвижение поездов на средние расстояния. Ограничений на передвижение между автономными сообществами вводиться не будет, при этом будет "в целом ограничено передвижение граждан". "Если мы будем ответственными, мы остановим распространение COVID-19", - добавил Санчес. Он заверил, что любой человек, который в настоящее время по каким-то причинам оказался за пределами основного места жительства, может беспрепятственно вернуться.

По словам премьера, ситуация, с которой столкнулась Испания, "требует чрезвычайных мер". Он предупредил, что они нанесут большой ущерб многим, в особенности малому бизнесу, однако пообещал, что правительство предпримет все усилия, чтобы снизить экономические последствия кризиса.

"Эта битва, которую мы выиграем, нет сомнений, важно, чтобы цена, которую мы заплатим для этой победы, была минимальной", - добавил Санчес.