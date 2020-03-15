В РВИО рассказали о Верхне-Силезской наступательной операции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верхне-Силезская наступательная операция является одной из самых стремительных и бескровных операций советского командования в последний год Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости в воскресенье эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Верхне-Силезская фронтовая наступательная операция Красной армии проводилась с 15 марта по 31 марта 1945 года частью сил 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Ее главной целью была ликвидация угрозы флангового удара и овладения Силезским промышленным районом. В результате советские войска овладели юго-западной частью Верхней Силезии, вышли на рубеж Штрелен, Нейсе, предгорья Судет (южнее Ратибора), заняв выгодные позиции для развития наступления на дрезденском и пражском направлениях. Фронт получил возможность сосредоточить усилия на подготовке Берлинской операции.
"Быстрота проведения операции, несмотря на стойкую оборону немцев, ее безоговорочный успех показывали, что и ставка верховного Главнокомандующего, и штаб фронта и сами командующие находились в зрелом с военной точки зрения возрасте. Это пример успешного крупного наступления, проведенного ограниченными силами одного фронта операциями. Но самое важно, что при этом советские войска понесли минимально возможные потери", - заявил Буранов.
Малыми силами
Историк напомнил, что Сталин отдал приказ Коневу провести наступление без привлечения сил других фронтов. При этом 1-й Украинский фронт только закончил Висло-Одерскую операцию, требовалось восстановление техники, ремонт, подразделения и части нуждались в пополнении.
"Советская группировка насчитывала 408 тысяч человек, тысячу танков, свыше 5 тысяч артиллерийских орудий и 1,5 самолетов. Немцы имели до 40 дивизий, множество отдельных частей, несколько моторизованных и танковых эсесовских дивизий, в том числе элитное танковое соединение "Герман Геринг", солдаты которого отличалась хорошей выучкой и организацией", - сказал эксперт РВИО.
Историк отметил, что Силезия стала сложным театром боевых действий для наступления. Это густонаселенный район Германии с многочисленными небольшими городами, которые были хорошо подготовлены к обороне. В опорные пункты превращались дома, рылись траншеи, ходы сообщения и окопы. Создавались разнообразные огневые точки, в том числе пулеметные гнезда и бетонные колпаки, которые было сложно подавить даже артиллерийским огнем.
"15 марта после 40 минут артиллерийской подготовки часть 1-го Украинского фронта перешла в наступление. При этом нужно отметить, что противник пытался предвосхитить планы советского командования и провести превентивный артиллерийский удар. Но этот прием оказался неэффективным, советские части удержались на позициях. Затем началось стремительное наступление. Советское командование наносило мощные удары танковыми частями, это был единственный эффективный и быстрый способ прорвать оборону. Танковые части несли серьезные потери, некоторые потеряли до трети боевых машин, но это не остановило наступление, и в первый же день удалось углубиться на 8-10 километров", - рассказывает Буранов.
Историк напомнил, что основные бои развернулись вокруг трех мест – город Опель, Рыбник и Ратибор. Эти три места были транспортными производственными узлами и могли служить перевалочными базами для немецких частей. Советские войска старались максимально сократить потери, посылались парламентеры, но договориться не удалось. Тогда был дан приказ окружить и уничтожить немецкую группировку.
Последний фельдмаршал
Поддерживал дисциплину в немецких войсках командующим группой армий "Центр" последний (по дате присвоения звания) очень жесткий командир генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха Фердинанд Шёрнер, который держал немецких солдат в страхе, без сомнения подписывал расстрельные приговоры за трусость, дезертирство и отказ воевать. Немецкие войска продолжали сопротивляться, несмотря на то, что уже было понятно, что проиграли.
"К исходу 31 марта, оказавшись в нескольких кольцах окружения, немцы попытались организовать контратаки, но они закончились провалом", - сказал Буранов.
Историк напомнил, что по результатам операции противник потерял порядка 60 тысяч солдат и офицеров, из них 20 тысяч пленными. Потери Красной армии были значительно меньше, порядка 16 тысяч человек. В том числе погибли два командира высокого ранга - заместитель командира 10-го гвардейского танкового корпуса полковник Нил Чупров и командир 6-го гвардейского механизированного корпуса полковник Василий Орлов.
"В Силезии было сосредоточено до четверти промышленного потенциала Германии, здесь добывали уголь и производили метал сталелитейные заводы. Не случайно ближайший сподвижник Гитлера рейхсминистр вооружений и боеприпасов Третьего рейха Альберт Шпеер заявил, что после потери этого района войну можно считать проигранной. Это, действительно, был серьезный удар не только по конкретной немецкой группировке, но по всей немецкой армии", - сказал эксперт РВИО.