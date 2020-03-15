В РВИО рассказали о Верхне-Силезской наступательной операции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верхне-Силезская наступательная операция является одной из самых стремительных и бескровных операций советского командования в последний год Верхне-Силезская наступательная операция является одной из самых стремительных и бескровных операций советского командования в последний год Великой Отечественной войны , заявил РИА Новости в воскресенье эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Верхне-Силезская фронтовая наступательная операция Красной армии проводилась с 15 марта по 31 марта 1945 года частью сил 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Ее главной целью была ликвидация угрозы флангового удара и овладения Силезским промышленным районом. В результате советские войска овладели юго-западной частью Верхней Силезии, вышли на рубеж Штрелен, Нейсе, предгорья Судет (южнее Ратибора), заняв выгодные позиции для развития наступления на дрезденском и пражском направлениях. Фронт получил возможность сосредоточить усилия на подготовке Берлинской операции.

"Быстрота проведения операции, несмотря на стойкую оборону немцев, ее безоговорочный успех показывали, что и ставка верховного Главнокомандующего, и штаб фронта и сами командующие находились в зрелом с военной точки зрения возрасте. Это пример успешного крупного наступления, проведенного ограниченными силами одного фронта операциями. Но самое важно, что при этом советские войска понесли минимально возможные потери", - заявил Буранов.

Малыми силами

Историк напомнил, что Сталин отдал приказ Коневу провести наступление без привлечения сил других фронтов. При этом 1-й Украинский фронт только закончил Висло-Одерскую операцию, требовалось восстановление техники, ремонт, подразделения и части нуждались в пополнении.

"Советская группировка насчитывала 408 тысяч человек, тысячу танков, свыше 5 тысяч артиллерийских орудий и 1,5 самолетов. Немцы имели до 40 дивизий, множество отдельных частей, несколько моторизованных и танковых эсесовских дивизий, в том числе элитное танковое соединение "Герман Геринг", солдаты которого отличалась хорошей выучкой и организацией", - сказал эксперт РВИО.

Историк отметил, что Силезия стала сложным театром боевых действий для наступления. Это густонаселенный район Германии с многочисленными небольшими городами, которые были хорошо подготовлены к обороне. В опорные пункты превращались дома, рылись траншеи, ходы сообщения и окопы. Создавались разнообразные огневые точки, в том числе пулеметные гнезда и бетонные колпаки, которые было сложно подавить даже артиллерийским огнем.

"15 марта после 40 минут артиллерийской подготовки часть 1-го Украинского фронта перешла в наступление. При этом нужно отметить, что противник пытался предвосхитить планы советского командования и провести превентивный артиллерийский удар. Но этот прием оказался неэффективным, советские части удержались на позициях. Затем началось стремительное наступление. Советское командование наносило мощные удары танковыми частями, это был единственный эффективный и быстрый способ прорвать оборону. Танковые части несли серьезные потери, некоторые потеряли до трети боевых машин, но это не остановило наступление, и в первый же день удалось углубиться на 8-10 километров", - рассказывает Буранов.

Историк напомнил, что основные бои развернулись вокруг трех мест – город Опель, Рыбник и Ратибор. Эти три места были транспортными производственными узлами и могли служить перевалочными базами для немецких частей. Советские войска старались максимально сократить потери, посылались парламентеры, но договориться не удалось. Тогда был дан приказ окружить и уничтожить немецкую группировку.

Последний фельдмаршал

Поддерживал дисциплину в немецких войсках командующим группой армий "Центр" последний (по дате присвоения звания) очень жесткий командир генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха Фердинанд Шёрнер, который держал немецких солдат в страхе, без сомнения подписывал расстрельные приговоры за трусость, дезертирство и отказ воевать. Немецкие войска продолжали сопротивляться, несмотря на то, что уже было понятно, что проиграли.

"К исходу 31 марта, оказавшись в нескольких кольцах окружения, немцы попытались организовать контратаки, но они закончились провалом", - сказал Буранов.

Историк напомнил, что по результатам операции противник потерял порядка 60 тысяч солдат и офицеров, из них 20 тысяч пленными. Потери Красной армии были значительно меньше, порядка 16 тысяч человек. В том числе погибли два командира высокого ранга - заместитель командира 10-го гвардейского танкового корпуса полковник Нил Чупров и командир 6-го гвардейского механизированного корпуса полковник Василий Орлов