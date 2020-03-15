В Санкт-Петербурге покажут "Семейный аккаунт" Ашота Джазояна

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьера документального фильма "Семейный аккаунт" режиссера Ашота Джазояна пройдет 17 марта в старейшем кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба организатора.
"Семейный аккаунт" – история зарождения любви в семье Василия и Наталии Доценко, живущей по христианским канонам и воспитывающей восемь музыкально одаренных детей.
В фильме откровенные признания домочадцев о жизни и разговоры на кухне перемежаются хроникой создания старшими дочками Надей и Верой семейного аккаунта в честь 25-летия свадьбы родителей и подготовкой к первой семейной фотосессии в Летнем Саду.
Фильм завершается осенними кадрами, сделанными фотографом Ольгой Копыл из Краснодара.