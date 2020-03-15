Том Холланд раскрыл подробности нового фильма о Человеке-пауке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, раскрыл подробности третьей части фильма о супергерое из комиксов Marvel, сообщает ET Canada.
"Мы приступим к съемкам в июле этого года. Они начнутся в Атланте (США). Что касается моего появления в других проектах Marvel, не уверен, что в студии сделают мне такое предложение," — прокомментировал Холланд.
Актер подтвердил, что в блокбастер вернется Зендая. В предыдущих фильмах она исполнила роль Мишель "Эм-Джей" Джонс, подруги Питера Паркера.
"Не думаю, что между нашими героями будут отношения", — уточнил он.
В 2015 году Marvel и Sony объявили о партнерстве между студиями, в результате которого появились "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома". Вторая часть франшизы стала единственным фильмом об этом супергерое, который заработал в мировом прокате более миллиарда долларов.
Выход третьей части запланирован на июль 2021 года.