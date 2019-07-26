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РИА Новости
Культура

"Человек-паук: Вдали от дома" собрал в мировом прокате рекордную кассу

Вчера, 11:43
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© Jay Maidment/ Marvel StudiosСцена из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
Сцена из фильма Человек-паук: Вдали от дома
© Jay Maidment/ Marvel Studios
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Человек-паук: Вдали от дома" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline.
В США блокбастер получил 333 миллиона долларов, в международных кассах — 672 миллиона долларов. В общей сложности сумма превысила миллиард.
Блокбастер Джона Уоттса стал единственным фильмом о Человеке-пауке, который смог заработать такую сумму.
"Человек-паук: Вдали от дома" стал вторым по успешности проектом студии Sony Pictures, которая отвечает за прокат. На первом месте пока остается Бондиана "007: Координаты "Скайфолл", которая собрала около 1,109 миллиарда долларов.
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
15 июля, 00:22
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
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КультураКино и сериалыНовости культурыSony Pictures
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