"Человек-паук: Вдали от дома" собрал в мировом прокате рекордную кассу

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Человек-паук: Вдали от дома" заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline.
В США блокбастер получил 333 миллиона долларов, в международных кассах — 672 миллиона долларов. В общей сложности сумма превысила миллиард.
Блокбастер Джона Уоттса стал единственным фильмом о Человеке-пауке, который смог заработать такую сумму.
"Человек-паук: Вдали от дома" стал вторым по успешности проектом студии Sony Pictures, которая отвечает за прокат. На первом месте пока остается Бондиана "007: Координаты "Скайфолл", которая собрала около 1,109 миллиарда долларов.