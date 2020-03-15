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Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
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РИА Новости

Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО

08:00 15.03.2020 (обновлено: 16:36 15.03.2020)
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© Fotolia / Monkey BusinessВодители договариваются во время аварии
Водители договариваются во время аварии
© Fotolia / Monkey Business
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Александр Лесных. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об ОСАГО. Теперь автовладельцам, грубо нарушающим правила дорожного движения, придется платить по страховке больше, а аккуратные водители, наоборот, смогут сэкономить. Но эксперты обращают внимание на то, что более 80% нарушений все равно никак не скажутся на стоимости полиса. РИА Новости разбиралось в тонкостях законопроекта.

Гонки — это недешево

В соответствии с поправками страховые компании получат возможность сделать тарифы на полисы автогражданки более индивидуальными: поднять цены для любителей слишком быстрой езды и других нарушителей ПДД.
Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что это не только справедливо по отношению к лихачам (по статистике, таких среди водителей — около 15%), но и позволит снизить среднюю стоимость полиса.
"Центральный банк в прошлом году, можно сказать, в пилотном варианте эту идею уже своим нормативным актом реализовал. Жизнь показала, что в среднем тарифы для наших автолюбителей сократились примерно на пять процентов, то есть эта норма работает на снижение тарифов в целом", — отметил парламентарий.
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В первом варианте поправок правительство предлагало также увеличить в четыре раза лимит выплат — до двух миллионов рублей — за причинение вреда жизни и здоровью граждан, попавших в ДТП, но в Госдуме считают, что это привело бы к удорожанию всех полисов на 15%.

В законопроекте четко расписаны все надбавки и скидки. Диапазон базовых ставок тарифов в зависимости от уровня рисков (одно дело — автомобиль для семейного пользования, другое — такси) устанавливает Банк России. Сейчас — от 2746 до 4942 рублей.
Страховщик, в свою очередь, имеет право повышать или уменьшать тариф в зависимости от того, насколько строго водитель соблюдает ПДД. Но максимальная страховая премия не может более чем в три раза превышать базовую ставку, помноженную на коэффициенты возраста и стажа водителя, аварийности и территории.
При этом законопроект обязывает страховщика указать все критерии при определении тарифа ОСАГО и разместить у себя на сайте соответствующий калькулятор. Кроме того, Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при расчете цены полиса.

По справедливости

Депутаты предлагают признать водителя грубым нарушителем, если он в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превысил скорость более чем на 60 километров в час, выезжал на встречную полосу или управлял автомобилем в состоянии опьянения.
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Однако все это учитывается, только если нарушения зафиксировал сотрудник ДПС. Эксперты отмечают: страховка подорожает далеко не для всех лихачей, ведь, согласно статистике, более 80% нарушений регистрируют с помощью дорожных камер.
При этом специалисты сомневаются, что полисы в среднем подешевеют: страховые премии перераспределятся, так что общие сборы страховщиков останутся на прежнем уровне.

Зато ослабление рубля и удорожание запчастей подтолкнет страховые компании к тому, чтобы установить тарифы по верхней границе ценового коридора Банка России.

В среднесрочной перспективе еще один закон поможет избавить участников рынка от убытков, связанных с мошенничествами по ОСАГО. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергея Ефремова, в прошлом году ущерб от жульничества такого рода достиг восьми миллиардов рублей.
Проблема в том, что у правоохранительных органов не хватает времени, чтобы качественно расследовать страховые преступления. Изменить ситуацию призван закон о страховых детективах, проект которого, как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, планируют внести в Госдуму уже в этом году.
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Идею поддержал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он отметил, что по нынешнему закону детектив — это частный предприниматель и если его берут на работу в страховую компанию, он уже не может выполнять следственные действия.
"Страховщики достаточно давно говорят о необходимости создания службы страховых детективов с правом проведения расследования в структурах службы безопасности страховых компаний", — заявил депутат. Так что если поправки пройдут через парламент, страховщикам не придется перекладывать свои убытки на плечи автовладельцев.
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ЦеныОСАГОАвтоГосдума РФАнатолий АксаковденьгиЭкономика
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