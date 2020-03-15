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Верхне-Силезская наступательная операция
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РИА Новости

Верхне-Силезская наступательная операция

00:52 15.03.2020
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© РИА Новости / Израиль ОзерскийМаршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боев. ВОВ
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боев. ВОВ
© РИА Новости / Израиль Озерский
Верхне-Силезская наступательная операция в ходе Великой Отечественной войны была проведена 15-31 марта 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева с целью ликвидации угрозы флангового удара и овладения Силезским промышленным районом.
Во второй половине февраля 1945 года армии правого крыла 1-го Украинского фронта с выходом на реки Одер и Нейсе почти на 200 километров опередили объединения, действовавшие на его левом крыле. Сложившаяся обстановка позволяла немецко-фашистским войскам нанести контрудар из района оппельнского выступа, что ставило под вопрос перспективы дальнейшего наступления на берлинском направлении. Для исключения подобного развития событий командующий фронтом Иван Конев решил окружить соединения немецких 17-й армии и армейской группы "Хейнрици", сосредоточенные юго-западнее Оппельна, и после их разгрома выйти на рубеж Штрелен, Патшкау, Опава, – в предгорья Судет.
Замыслом операции предусматривалось нанести удар по сходящимся на Нойштадт направлениям силами двух группировок – оппельнской (северная) и ратиборской (южная). В состав первой из них вошли 21-я и 4-я (с 17 марта 1945 года – 4-я гвардейская) танковая армии генерал-полковников Дмитрия Гусева и Дмитрия Лелюшенко, 34-й гвардейский стрелковый корпус 5-й гвардейской армии (генерал-полковник Алексей Жадов) и 4-й гвардейский танковый корпус (генерал-лейтенант Павел Полубояров). Основу южной группировки составили 59-я и 60-я армии генерал-лейтенанта Ивана Коровникова и генерал-полковника Павла Курочкина, 7-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта Ивана Корчагина и 31-й танковый корпус генерал-майора Григория Кузнецова. Поддержка наземных войск возлагалась на 2-ю воздушную армию генерал-полковника авиации Степана Красовского. Всего к наступлению привлекались 31 стрелковая дивизия (средняя численность – 3-5 тыс. человек), 5640 орудий и минометов, 988 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), более 1700 самолетов.
Советским войскам противостояли до 15 дивизий, свыше 1420 орудий и минометов, 94 танка и штурмовых орудия, действовавшие при поддержке сил 4-го воздушного флота. Учитывая неглубокое построение обороны врага, а также большое превосходство фронта над ним в боевой технике и вооружении, Конев планировал достичь цели операции в короткие сроки, поэтому основная роль в наступлении отводилась соединениям 4-й танковой армии, 7-го гвардейского механизированного и 31-го танкового корпусов. Они должны были совместно со стрелковыми частями прорвать оборону противника, после чего стремительно продвигаться в глубину, чтобы лишить немецкое командование возможности своевременно реагировать на изменения обстановки.
Утром 15 марта 1945 года после 40-минутной артиллерийской подготовки советские войска перешли в наступление. Ожесточенное сопротивление немецких войск в сочетание с весенней распутицей и пересеченной местностью, а также сильным минированием резко снизило темпы движения Красной армии. Весенняя распутица лишала танковые части возможности маневра. Наступать можно было только вдоль дорог. Кроме того, из-за плохой погоды авиация в первую половину дня бездействовала и не смогла поддержать сухопутные войска в этот день в полную силу. В первый день наступления Северная группировка создала брешь на фронте в 8 километров и продвинулась вглубь также на 8-9 километров. Южная группировка продвинулась вглубь обороны противника на 10 километров.
После того как передовые части 21-й армии Гусева взяли первую траншею и ворвались во вторую, командарм сократил наполовину интенсивность артиллерийского огня. Гусев хотел сэкономить боеприпасы, которые можно было использовать на последующих этапах наступления. Однако вскоре оказалось, что артиллерийская подготовка не смогла уничтожить большую часть огневых точек противника. Закопанные танки, штурмовые и противотанковые орудия, спрятанные в населенных пунктах стали неожиданностью для советских войск. С воздуха такие точки засечь было сложно, а войсковая разведка за короткий срок подготовки к операции не смогла их выявить.
Медленное продвижение советских войск позволило командованию противника принять меры к усилению угрожаемых направлений. В течение 15-16 марта оно начало перебрасывать на них моторизованную, танковую и пехотную дивизии. Чтобы упредить их в занятии оборонительных рубежей, Конев приказал не прекращать наступления ночью, для чего ежесуточно выделять по одному усиленному стрелковому батальону от каждой дивизии. В результате принятых мер соединения двух ударных группировок завершили прорыв тактической зоны обороны и 18 марта установили соприкосновение в районе Нойштадта. В окружении оказались части 20-й пехотной дивизии СС, 168-й и 344-й пехотных дивизий, 18-й моторизованной дивизии СС, несколько отдельных полков и батальонов.
Содержание избранного командующим войсками фронта способа разгрома врага заключалось в том, чтобы без дополнительной подготовки сразу же нанести несколько ударов, рассечь окруженную группировку на части, изолировать их друг от друга, нарушить взаимодействие и дезорганизовать управление. Выполнение этих задач он возложил на 21-ю и 59-ю армии, одновременно приказав 4-й гвардейской танковой армии исключить подход резервов противника из района западнее города Нейссе. В течение 19-20 марта эта армия сорвала все попытки немецкого командования деблокировать свои войска и создала условия для их ликвидации стрелковыми соединениями.
В последующем наступление велось по отдельным направлениям с целью выхода в предгорья Судет. 24 марта части 21-й армии совместно с подразделениями 4-й гвардейской танковой армий после напряженных уличных боев овладели крупным узлом железных и шоссейных дорог – городом Нейссе. Командование германских войск лишилось возможности эксплуатировать рокадную железную дорогу, соединявшую группы армий "Центр" и "Юг".
В более сложных условиях на завершающем этапе операции пришлось действовать 60-й армии, которая наносила удар в направлении Ратибор, Опава. В случае ее выхода к Опаве создавалась угроза тылу вражеской группировки, прикрывавшей Моравска-Остравский промышленный район. Поэтому немецкое командование всячески стремилось задержать дальнейшее продвижение армии, для чего перебросило против нее дополнительно две танковые дивизии. С целью сломить усилившееся сопротивление противника маршал. Конев принял решение вывести из сражения 4-ю гвардейскую танковую армию в полосе 21-й армии и перегруппировать ее в полосу 60-й армии.
Прибытие танковых соединений позволило нарастить общие темпы наступления. 27 марта дивизии 60-й армии освободили город Рыбник, но на подступах к Ратибору были остановлены. Перелом в ходе боевых действий наступил после сосредоточения здесь двух артиллерийских дивизий прорыва и большей части армейской артиллерии. Их массированное применение не оставило врагу шансов на успех. 31 марта советские войска завершили освобождение города.
В результате проведенной операции армии левого крыла 1-го Украинского фронта овладели юго-западной частью Верхней Силезии и заняли выгодное положение для последующих ударов на дрезденском и пражском направлениях.
Третий рейх полностью утратил контроль над важнейшим Силезским промышленным районом, что привело к потере четверти потенциала германского ВПК.
Потери немецко-фашистских войск составили 40 тысяч солдат и офицеров, были взяты в плен 14 тысяч человек. Выведено из строя 280 танков и штурмовых орудий (с учетом прибывших в ходе боевых действий), до 600 полевых орудий и другой военной техники.
Потери советской армии составили 66801 человек, из них 15876 – убитыми, умершими и пропавшими без вести.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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