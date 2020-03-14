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СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
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РИА Новости

СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники

23:08 14.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует как можно быстрее вернуться в страну из Испании, где он находится на лечении. Об этом пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в партии "Европейская солидарность".
Порошенко отбыл в Испанию несколько дней назад для прохождения курса детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Как сообщает портал, экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели.
"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", — цитирует "Страна" источник в партии Порошенко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что бывший глава государства Петр Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
13 марта, 09:38Сказано в эфире
"Все непросто". Политик рассказал, почему сбежал Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну накануне допроса в ГБР, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил ситуацию.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоИспанияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В Испании бушует короновирус , а это пострашнее чем перспектива быть арестованным. И ещё очень интересно , а какая у него была интоксикация , чтобы проходить детоксикацию ? Наверно решил почистить свой организм от накопившегося в нём алкоголя. И потом , разве этого не могут делать на Украине ? Процедура не сложная , и делается во всех областных и даже районных клиниках.
14 марта, 23:23
Филя Ром
3810000
Петюню походу короновали в Испании.
14 марта, 23:28
bberia
5230001
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