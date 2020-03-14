СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко планирует как можно быстрее вернуться в страну из Испании, где он находится на лечении. Об этом пишет портал "Страна.ua" со ссылкой на источник в партии "Европейская солидарность".
Порошенко отбыл в Испанию несколько дней назад для прохождения курса детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Как сообщает портал, экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели.
"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", — цитирует "Страна" источник в партии Порошенко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что бывший глава государства Петр Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.