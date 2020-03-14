СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники

Порошенко отбыл в Испанию несколько дней назад для прохождения курса детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил допрос в Госбюро расследований. Как сообщает портал, экс-президент должен был пробыть в Испании еще не меньше недели.

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта", — цитирует "Страна" источник в партии Порошенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения в ночь на 17 марта в связи с распространением коронавируса.