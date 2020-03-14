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2020-03-14T22:04+0300
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Ницой призвала отпустить Донбасс и отгородиться от него стеной
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РИА Новости

Ницой призвала отпустить Донбасс и отгородиться от него стеной

22:04 14.03.2020
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой
Лариса Ницой
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook
Лариса Ницой. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Скандально известная русофобскими взглядами писательница Лариса Ницой призвала Украину перестать обращать внимание на Донбасс и не тянуть его к себе. Об этом она заявила порталу "Главред".
Писательница поддержала идею отделить регион стеной.
"Пока сами не попросятся назад", — пояснила она.
По мнению Ницой, жители Донбасса враждебно настроены по отношению к Украине, поэтому не надо тянуть их к себе. При этом писательница сокрушается, что Киев потерял территории.
"Жаль земель, потому что это — наши земли, захватили чужие", — сказала она.
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Ницой пояснила, что в период так называемого голодомора на востоке страны "уничтожали украинцев", а вместо них туда "завезли иностранцев". Она не уточнила, на основании каких источников делает подобные утверждения.
"Пока я не хочу тянуть людей из Донбасса к нам, потому что здесь и так хватает проблем без них. Для начала Украине нужно стать на ноги, стать процветающей страной", — сказала Ницой.
По ее мнению, Донбасс следует на время отпустить в "свободное плаванье". Она заявила, что регион не нужно навсегда "отрезать или выбрасывать".
Ницой добавила, что жителей региона необходимо "перевоспитать", а для возвращения в состав Украины им придется "доказать" любовь к ней.
"Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам — мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же, когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины", — пояснила писательница.
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Лариса Ницой неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих радикальных убеждений. Писательница называла "быдлом" украинцев, слушающих российскую музыку, призывала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта" и сделала ряд других сомнительных заявлений.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются столкновения.
Лариса Ницой
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Лариса НицойСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Для начала Украине нужно стать на ноги, стать процветающей страной", — сказала Ницой". Да кто же вам мешал все эти годы? С 1992 года были в свободном плавании. И куда приплыли?
14 марта, 22:15
Клуб имени Маркова
4510000
Её надо поместить в стационар, "пока не попросится обратно".
14 марта, 22:58
Naum Vygodsky
2530000
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