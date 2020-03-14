Ницой призвала отпустить Донбасс и отгородиться от него стеной

"Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам — мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно. Опять же, когда оккупированные территории вернутся, на время людей оттуда нельзя будет допускать к власти, пока они не сдадут экзамены и не станут гражданами Украины", — пояснила писательница.