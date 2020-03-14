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Полупустой город: Мадрид перешел на карантин, очередь за всей Испанией
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РИА Новости

Полупустой город: Мадрид перешел на карантин, очередь за всей Испанией

21:34 14.03.2020 (обновлено: 21:49 14.03.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 14 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Ситуация с распространением коронавируса на территории Испании резко ухудшилась, сейчас эта страна на втором месте в Европе по числу заразившихся и жертв, уступая лишь Италии. Правительство вводит "состояние повышенной готовности" и в ближайшее время официально объявит об ограничении передвижения на территории всей страны.
В испанской столице закрыты по распоряжению местных властей бары, рестораны, театры, библиотеки, музеи, многие магазины. Улицы полупустые, в чем убедилась корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Число жертв коронавируса в Испании за сутки увеличилось на полторы тысячи, превысив 5,7 тысячи. Из них почти 3 тысячи - в Мадриде, 133 из более 180 умерших – в испанской столице. Больницы работают на пределе возможностей, руководство клиник срочно ищет дополнительный персонал. Предоставить свои помещения для пациентов в случае необходимости готовы опустевшие испанские гостиницы.

ЖАЛЮЗИ ОПУЩЕНЫ, ПОЛКИ ПУСТЫ

В обычно оживленном городе непривычно пусто. Закрыто почти все. Опущены жалюзи на входе не только баров и ресторанов, в которых так любят собираться огромными компаниями испанцы, но и закрыты большинство магазинов. Продолжают работу только продовольственные магазины и аптеки, однако теперь некоторые продавцы обслуживают только через окошко в дверях, не пуская в основное помещение. Все государственные учреждения отменили прием граждан. Национальная полиция будет принимать лично только в экстренных случаях – выдача документов заморожена. Все сроки истечения документов временно отменены.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Люди стараются держаться подальше друг от друга – таковы рекомендации медиков и властей – минимум метр. В автобусах и метро людей крайне мало, как и автомобилей на дорогах.
В продовольственных магазинах в некоторых отделах по-прежнему пустые полки. "Вчера вечером опять был сумасшедший дом. Очередь выстроилась на несколько десятков метров за пределами магазина. Сегодня спокойно", - говорит продавец одной из крупных сетей. По его словам, расписание не меняется и следующим рабочим днем будет понедельник.
Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания

МАСКИ И ТЕСТЫ

Некоторые прохожие на улицах – в масках и перчатках. Еще три дня назад такого не было. Купить маски в аптеках по-прежнему крайне сложно. "Мы постоянно заказываем маски, но, как только их привозят, моментально расхватывают", - говорит продавец аптеки.
Покупатель спрашивает, можно ли сделать тест на коронавирус в частной клинике. Его действительно можно сделать, но стоимость достигает 300-400 евро. Одна из частных лабораторий проводит тест гораздо дешевле - за 165 евро, причем с "доставкой на дом".
© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Витамин C, который медики рекомендуют в качестве профилактики, раскупили полностью. Остались только поливитамины, при этом сама продавец признает, что толку от них нет.
В метро развешаны объявления о том, что такое коронавирус и как с ним бороться. На входе мигрант из Африки продает фальшивые сумки – абсолютно не понятно, кому. Пассажиры стараются садиться на расстоянии друг от друга. Молодой человек в маске читает книгу, остальные что-то изучают в телефонах. Молодая женщина в перчатках на руках старательно прикрывает одеждой рот, когда кашляет.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания

НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Общее состояние паники (когда в массовом порядки мадридцы, да и многие испанцы в других регионах скупали продукты и туалетную бумагу) сменилось состоянием тревоги и рассеянности. "Все развивается по итальянскому сценарию", - говорит таксист. Сейчас он пытается подсчитать убытки, которые понесет из-за ситуации. Преподаватель Хави тоже останется в ближайшее время без доходов. "Я отменил все частные уроки", - говорит он.
Полицейские автомобили патрулируют город. Если замечают скопление людей – предупреждают их через громкоговорители немедленно разойтись.
© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Однако сложно требовать жителей столицы соблюдать меры, если даже вице-премьер нарушил карантин. Заместитель председателя правительства Пабло Иглесиас, который оказался в изоляции после того, как коронавирус был обнаружен у его жены, министра по делам равноправия Ирене Монтеро, явился в субботу на заседание Совета министров. Два министра, у которых обнаружили коронавирус, не присутствовали – сама Монтеро и министр территориальной политики Каролина Дариас.
Вслед за Мадридом ограничения на работу развлекательных заведений и магазинов вводят другие испанские регионы, в том числе Страна басков и Каталония. Закрываются пляжи на побережье. Руководство автономных сообществ, имеющих выход к морю, в частности, Мурсия и Валенсия выразили недовольство тем, что многие жители Мадрида отправились в эти регионы, приняв карантин за "каникулы". Аналогичная ситуация в зонах отдыха под Мадридом, куда столичные жители отправились на выходные. Власти призывают к порядку и следовать указаниям.
Повсеместно отменяется проведение шествий в Святую неделю – в том числе в Севилье, самой знаменитой в стране. Епископская конференция Испании также рекомендовала верующим не посещать мессы, а смотреть их трансляции.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
302302
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМадрид (город)ИспанияВ мире
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