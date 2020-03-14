В Петербурге школьникам предложат перейти на дистанционное обучение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Решение об организации дистанционного обучения школьников в Решение об организации дистанционного обучения школьников в Санкт-Петербурге на время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет принято в понедельник, сообщает городской комитет по образованию.

Ранее сообщалось о постановлении городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности, с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.

"В понедельник, 16 марта, родителям петербургских школьников будет предложено временно перевести детей на дистанционное обучение. Все учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе. Для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы. Окончательное решение о том, в каком режиме будут работать образовательные учреждения, будет принято в понедельник с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и рекомендаций министерства просвещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации дистанционного обучения петербургских школьников на время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса будет задействован городской портал дистанционного обучения. Доступ к порталу смогут получить все образовательные учреждения, учителя и ученики.