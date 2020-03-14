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Раненный при обстреле в Донбассе мужчина скончался, заявили в ДНР
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РИА Новости

Раненный при обстреле в Донбассе мужчина скончался, заявили в ДНР

18:07 14.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Раненный в результате обстрела со стороны украинских силовиков житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике села Сигнальное скончался, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в субботу в ДНР сообщили, что в результате минометного обстрела в селе Сигнальное тяжело ранен мирный житель.
"Пострадавший в результате обстрела вооруженных формирований Украины мирный житель Сигнального 1935 года рождения скончался от полученных тяжёлых ранений", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
13 марта, 16:51
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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