Раненный при обстреле в Донбассе мужчина скончался, заявили в ДНР

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Раненный в результате обстрела со стороны украинских силовиков житель подконтрольного самопровозглашенной Раненный в результате обстрела со стороны украинских силовиков житель подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике села Сигнальное скончался, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Ранее в субботу в ДНР сообщили, что в результате минометного обстрела в селе Сигнальное тяжело ранен мирный житель.

"Пострадавший в результате обстрела вооруженных формирований Украины мирный житель Сигнального 1935 года рождения скончался от полученных тяжёлых ранений", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.