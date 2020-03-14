На границе с Казахстаном усилили контроль из-за коронавируса

В январе в областном управлении Роспотребнадзора РИА Новости заявляли, что сотрудников ведомства нет на пункте пропуска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.