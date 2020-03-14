На границе с Казахстаном усилили контроль из-за коронавируса

САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Меры по профилактике коронавируса усилены в международном автомобильном пункте пропуска "Озинки" на российско-казахстанской границе в Саратовской области, сообщило в субботу региональное управление Роспотребнадзора.
"С 12 марта во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям специалистами управления (Роспотребнадзора) проводится санитарно-карантинный контроль с использованием бесконтактной термометрии в автомобильном пункте пропуска через государственную границу с Республикой Казахстан", - говорится в сообщении.
В январе в областном управлении Роспотребнадзора РИА Новости заявляли, что сотрудников ведомства нет на пункте пропуска.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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