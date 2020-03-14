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И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
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РИА Новости

И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

17:23 14.03.2020 (обновлено: 22:13 14.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.
Ранее украинский лидер опубликовал в фейсбуке видеообращение, в котором призвал соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью на фоне распространения COVID-19, а также до 17 марта вернуться на родину. Президент заявил, что в этой ситуации не нужно паниковать.
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"Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!" — сказал глава государства.
Украинцы не оценили речь президента и посоветовали ему повторить историю.
"Испанку, говорит, мы все вместе пережили, и коронавирус переживем. Это он, грамотей, про грипп 1918 года. Сто лет назад. Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов", — написала киевская журналистка Светлана Крюкова.
Другие комментаторы отметили, что во времена испанского гриппа "деда Зеленского даже в проекте не было".

"Это хорошо, что выступление ограничено по времени. А то бы он и бубонную чуму победил в одиночку!" — написал в фейсбуке Алексей Петров.

"Только от "испанки" в начале XX века умерло порядка ста миллионов людей во всем мире. В том числе на территории бывшей Российской империи умерло свыше 2,5 миллиона людей. Какой идиот пишет эти тексты? Не учите историю, хоть не позорьтесь!" — отметил политолог Тарас Березовец, назвавший речь Зеленского "ударом в штангу".
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В свою очередь, пользователь Сергей Бандуровский написал, что украинскому президенту надо менять спичрайтеров, и в качестве примера привел команду российского лидера Владимира Путина.
"Путин заявил, что РФ справится со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и курса рубля", — говорится в его записи.
"Это испанский стыд — то, что вы делаете со страной, — а не испанский грипп", — прокомментировал речь Зеленского Андрей Лозовой.
В субботу кабмин Украины принял решение о временном запрете на въезд в страну всех иностранцев и приостановке пассажирского авиасообщения из-за ситуации с новым типом коронавируса. Кроме того, в стране ввели карантин во всех учебных заведениях и запретили проведение массовых мероприятий.
В пятницу на Украине сообщили о первом случае смерти от COVID-19, пока в стране подтверждены три случая инфицирования.
В мире уже более 145 тысяч человек заражены новым коронавирусом. Большинство из них выздоровели, однако более пяти тысяч скончались. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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