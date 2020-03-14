И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому поменять спичрайтеров после того, как он поставил новый коронавирус в один ряд с испанским гриппом.

Ранее украинский лидер опубликовал в фейсбуке видеообращение , в котором призвал соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью на фоне распространения COVID-19, а также до 17 марта вернуться на родину. Президент заявил, что в этой ситуации не нужно паниковать.

"Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!" — сказал глава государства.

Украинцы не оценили речь президента и посоветовали ему повторить историю.

"Испанку, говорит, мы все вместе пережили, и коронавирус переживем. Это он, грамотей, про грипп 1918 года. Сто лет назад. Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов", — написала киевская журналистка Светлана Крюкова.

Другие комментаторы отметили , что во времена испанского гриппа "деда Зеленского даже в проекте не было".

"Это хорошо, что выступление ограничено по времени. А то бы он и бубонную чуму победил в одиночку!" — написал в фейсбуке Алексей Петров .

"Только от "испанки" в начале XX века умерло порядка ста миллионов людей во всем мире. В том числе на территории бывшей Российской империи умерло свыше 2,5 миллиона людей. Какой идиот пишет эти тексты? Не учите историю, хоть не позорьтесь!" — отметил политолог Тарас Березовец, назвавший речь Зеленского "ударом в штангу".

В свою очередь, пользователь Сергей Бандуровский написал, что украинскому президенту надо менять спичрайтеров, и в качестве примера привел команду российского лидера Владимира Путина

"Путин заявил, что РФ справится со вспышкой коронавируса, падением цен на нефть и курса рубля", — говорится в его записи

"Это испанский стыд — то, что вы делаете со страной, — а не испанский грипп", — прокомментировал речь Зеленского Андрей Лозовой.

В субботу кабмин Украины принял решение о временном запрете на въезд в страну всех иностранцев и приостановке пассажирского авиасообщения из-за ситуации с новым типом коронавируса . Кроме того, в стране ввели карантин во всех учебных заведениях и запретили проведение массовых мероприятий.

В пятницу на Украине сообщили о первом случае смерти от COVID-19, пока в стране подтверждены три случая инфицирования.