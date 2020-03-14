Мишустин открыл заседание правительства по ситуации с коронавирусом

Россия лучше всех готова к экономическому кризису, заявила Матвиенко

Россия лучше всех готова к экономическому кризису, заявила Матвиенко

"Дальше Андрей Рэмович Белоусов - о ситуации в экономике, Эльвира Сахипзадовна Набиуллина - о ситуации на финансовых рынках, Новак Александр Валентинович - о ситуации на рынке энергетики, Максим Станиславович Орешкин - сценарии развития ситуации в экономике и социальной сфере", - продолжил премьер.