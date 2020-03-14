Мишустин открыл заседание правительства по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заслушает первого вице-премьера Андрея Белоусова, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, главу Минэнерго Александра Новака и помощника президента Максима Орешкина о ситуации в экономике в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил, открывая стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу.
"Я два слова скажу по выступлениям, как мы сегодня спланировали, а также мы поговорим сегодня. Мы сегодня пригласили все заинтересованные лица - здесь более расширенный состав, чем обычно мы в правительстве собираемся, у нас стратсессия. И я попрошу сегодня в первую очередь выступить (вице-премьера – ред.) Татьяну Алексеевну Голикову о ситуации с распространением коронавируса в России, о мерах, которые предприняты штабом по преодолению ситуации", - сказал он, отметив, что затем выступит мэр Москвы Сергей Собянин о мерах, принимаемых в Москве, и глава Минпромторга Денис Мантуров о ситуации с доступностью средств защиты и производством лекарств.
"Дальше Андрей Рэмович Белоусов - о ситуации в экономике, Эльвира Сахипзадовна Набиуллина - о ситуации на финансовых рынках, Новак Александр Валентинович - о ситуации на рынке энергетики, Максим Станиславович Орешкин - сценарии развития ситуации в экономике и социальной сфере", - продолжил премьер.
По словам Мишустина, также выступит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который расскажет о мерах, которые предпринимают различные страны, в том числе США. Кроме того, на стратегическую сессию приглашен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, который поделится задачами по внутренней политике и расскажет о видении ситуации со стороны Кремля, а также даст рекомендации.