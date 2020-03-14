Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T17:02+0300
https://ria.ru/20200314/1568606936.html
Путин спросил КС об условиях вступления в силу поправок к Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568387895_0:145:2847:1747_1036x0_80_0_0_a2986d278c3dc283cdaca4b3935dbab0.jpg
РИА Новости

Путин спросил КС об условиях вступления в силу поправок к Конституции

17:02 14.03.2020
1336
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Конституционному суд РФ спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Прошу Конституционный Суд РФ разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин спросил у КС, могут ли изменения в Конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 Закона о поправке к Конституции РФ.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:56Голосование по поправкам в Конституцию
Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции
35510959
Обсудить 7
РоссияКонституция РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
А судей разве не Путин назначил?
14 марта, 17:16
АЗАНТОН Зорин
1733001
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции
Конституция РФ
В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле прокомментировали поправку Терешковой о президентских сроках
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин уточнил об ограничении сроков в запросе о поправке в Конституцию
Конституция РФ
В Дагестане депутаты поддержали поправки в Конституцию
Конституция РФ
В Омской области депутаты одобрили поправки к Конституции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас объяснил "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию
На заседании Конституционного суда РФ по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией. 27 ноября 2018
Клишас рассказал об изменении КС в связи с поправкой в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса
Американские флаги в Вашингтоне
США включили в черный список две российские компании
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко вернулся на Украину из Испании перед закрытием границы
Конституция РФ
В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции
Мужчина в здании биржи
Экономист Дэвид Стаббс предсказал череду дефолтов в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния