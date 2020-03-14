Путин спросил КС об условиях вступления в силу поправок к Конституции

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Конституционному суд РФ спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Прошу Конституционный Суд РФ разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин спросил у КС, могут ли изменения в Конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 Закона о поправке к Конституции РФ.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет портале правовой информации.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.